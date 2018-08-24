Рязанские врачи впервые выполнили пересадку почки

Рязань, , 15:24 — REGNUM Врачи Рязанской областной клинической больницы впервые провели пересадку почки. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Операцию провели мужчине, у которого была серьезная патология мочевыводящих путей. На операционном столе он провел более шести часов, а сейчас находится под наблюдением врачей.

При этом, как отметили врачи, донором выступил сам пациент. Хирурги изъяли его почку и пересадили ее на новое место.

«Несмотря на то, донором человек выступил для себя сам, операция ничем не отличается от трансплантации, когда орган забирается у другого человека. Хирургически и технически это одинаковые операции. Подобное оперативное вмешательство в регионе однажды выполняли, но проводил его приезжий специалист», — сказал главврач больницы Дмитрий Хубезов.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2018 года стало известно, что в Рязани начнет работу центр донорства и трансплантации. Тогда шла подготовка центра, а также оформлялась лицензия и другие разрешительные документы, которые должны быть готовы в сентябре 2018 года. В июле Рязанская областная клиническая больница заключила договор с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова, который будет помогать региону в проведении операций и обучении.