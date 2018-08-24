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Евросоюз объявил конкурс короткометражек о вкладе ЕС в жизнь людей

Общество

К участию приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет

Брюссель, 24 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Европейская комиссия объявила конкурс короткометражных фильмов для молодых режиссеров из Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского союза (ЕС).

Тема конкурса — вклад ЕС в жизнь людей. Для участия в конкурсе приглашаются граждане стран ЕС в возрасте от 18 до 35 лет, которые должны предоставить сценарий и отснятый видеоматериал, а также показать свои предыдущие видеоработы. Фильмы будут разделены по тематике на пять категорий: мобильность, устойчивое развитие, навыки и бизнес, диджитализация, права.

Заявки на участие будут приниматься до 31 октября 2018 года. Пять победителей получат гранты в размере €7,5 тыс. на съемку фильма, который должен быть готов до 30 апреля 2019 года.

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