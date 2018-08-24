Пятница, 24 Августа 2018 года
15:57:44 МСК

Глава Крыма: Коктебель нуждается в особой программе развития

Общество

На суд общественности её обещают представить в начале сентября

Глава Крыма: Коктебель нуждается в особой программе развития
Иван Билибин. Крым. Коктебель. 1939

п.г.т. Коктебель , Крым, 24 августа 2018, 14:46 — REGNUM  Крымский курортный посёлок Коктебель нуждается в особой программе, процесс её подготовки уже завершается. Об этом 24 августа на пресс-конференции, посвящённой открытию джазового фестиваля в Коктебеле, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Концепция развития посёлка будет представлена на общественное обсуждение к 1 сентября. Уверен, что благодаря этому посёлок получит новый импульс к развитию», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечал, что строительство канализационно-очистных сооружений — первоочередной проект для Коктебеля в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, успешная реализация которого необходима для сохранения курортного статуса посёлка и в целом для экологической безопасности региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма: Коктебелю нужна канализация для сохранения курортного статуса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм в Крыму
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить