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Назад в будущее: в Москве завершился фестиваль «Времена и эпохи»

Общество

Фестиваль проходил с 10 по 22 августа

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Назад в будущее: в Москве завершился фестиваль «Времена и эпохи»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Москва, 24 августа 2018, 16:09 — REGNUM  В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». На тридцати площадках реконструкторы из разных стран воссоздавали различные эпохи: от каменного века до 1980-х годов.

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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Участница фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участница фестиваля
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Жители и гости столицы стали свидетелями выступления бродячих фехтовальщиков на Пушкинской площади, познали тайны алхимии в средневековом университете в Камергерском переулке и попали на танцевальную вечеринку времён «оттепели» на Тверской площади. Кроме того, все желающие могли примерить на себя роль каменщика, кузнеца или плотника и попробовать свои силы в строительстве средневекового башенного замка.

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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
17
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Местные лакомства
Василий Иванов © ИА REGNUM
Местные лакомства
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Фестиваль «Времена и эпохи» в деталях
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в деталях
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

На этом интерактивная программа не закончились. Для гостей фестиваля организовали тематические квесты «Милиция против бандитизма» и «Тропа историй», с помощью которых участники смогли лучше узнать Москву. Пополнить багаж знаний о столице помогли и бесплатные пешеходные экскурсии по десяти маршрутам в центре города.

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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Мастер-классы для гостей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мастер-классы для гостей
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Древний мамонт на фестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Древний мамонт на фестивале
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
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Миниатюры фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Миниатюры фестиваля
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

Напомним, фестиваль «Времена и эпохи» проходил в Москве с 10 по 22 августа на 30 площадках. Над перевоплощением столицы трудились реконструкторы из 21 страны. В этом году мероприятие прошло уже в восьмой раз. В Москве его организовывают с 2017 года. География участников фестиваля ежегодно расширяется — сейчас это самый масштабный городской фестиваль истории во всей Европе.

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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве

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Читайте ранее в этом сюжете: Москва вернулась в Средневековье

regnum author Василий Иванов
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Историческая реконструкция
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