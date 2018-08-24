Назад в будущее: в Москве завершился фестиваль «Времена и эпохи»

Москва, , 16:09 — REGNUM В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». На тридцати площадках реконструкторы из разных стран воссоздавали различные эпохи: от каменного века до 1980-х годов.

Жители и гости столицы стали свидетелями выступления бродячих фехтовальщиков на Пушкинской площади, познали тайны алхимии в средневековом университете в Камергерском переулке и попали на танцевальную вечеринку времён «оттепели» на Тверской площади. Кроме того, все желающие могли примерить на себя роль каменщика, кузнеца или плотника и попробовать свои силы в строительстве средневекового башенного замка.

На этом интерактивная программа не закончились. Для гостей фестиваля организовали тематические квесты «Милиция против бандитизма» и «Тропа историй», с помощью которых участники смогли лучше узнать Москву. Пополнить багаж знаний о столице помогли и бесплатные пешеходные экскурсии по десяти маршрутам в центре города.

Напомним, фестиваль «Времена и эпохи» проходил в Москве с 10 по 22 августа на 30 площадках. Над перевоплощением столицы трудились реконструкторы из 21 страны. В этом году мероприятие прошло уже в восьмой раз. В Москве его организовывают с 2017 года. География участников фестиваля ежегодно расширяется — сейчас это самый масштабный городской фестиваль истории во всей Европе.

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