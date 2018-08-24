Ставропольский край получит из бюджета средства на жилье для льготников

Ставрополь, , 14:25 — REGNUM Ставропольский край получит 142 миллиона рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на жилье для льготников и переселенцев. Об этом, как передает интернет-портал «Общественное телевидение России», сообщили в министерстве строительства и архитектуры края.

По данным министерства, сертификаты на жилье в этом году получат 66 семей. Большая часть из них — это вынужденные переселенцы, 11 — те, кто пострадал от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, еще две семьи приехали из районов Крайнего Севера.

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