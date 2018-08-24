Брянский избирком зарегистрировал подгруппу для пенсионного референдума

Брянск, , 14:14 — REGNUM Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала региональную инициативную группу, организованную для проведения референдума о пенсионном возрасте в России. Постановление комиссии опубликовано на официальном сайте, передает корреспондент ИА REGNUM.

В подгруппу вошли 103 человека. Они предлагают вынести на референдум следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» Теперь группа должна организовать сбор подписей за референдум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия одобрила три заявки на проведение референдума. Теперь каждая группа должна собрать инициативные группы минимум в половине регионов страны. Уже зарегистрированы группы во Владимире, Калининграде и других городах.

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