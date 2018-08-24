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На учениях ШОС в Челябинской области задействуют Ту-22М3 и Ту-95МС

Общество

С 22 августа в Челябинской области проходят антитеррористические военные учения стран ШОС «Мирная миссия — 2018»

Челябинск, 24 августа 2018, 13:58 — REGNUM  В Челябинской области на военных учениях «Мирная миссия — 2018» будут задействованы ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«С аэродрома в Саратовской области вылетели Ту-22М3 и Ту-95МС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с военного аэродрома Шагол и Упрун для проведения первых полетов также вылетели более 30 летательных аппаратов РФ, Китая, Казахстана и Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 августа в Челябинской области проходят антитеррористические военные учения стран ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах на полигоне Чебаркуль примут участие более 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники и вооружения.

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Военные учения
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