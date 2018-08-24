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В пустыне на месте Аральского моря Узбекистан высадил 700 тыс. га растений

Общество

В Узбекистане создан фонд развития Приаралья

В пустыне на месте Аральского моря Узбекистан высадил 700 тыс. га растений
Аральское море

Ташкент, 24 августа 2018, 13:44 — REGNUM  В Узбекистане заложено около 700 тыс. га защитных насаждений из солеустойчивых растений, которые препятствуют выносу соли из пустыни, образовавшейся на месте Аральского моря. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

В республике реализовано более 500 проектов, направленных на смягчение последствий экологической катастрофы Аральского моря. В Узбекистане также создан фонд развития Приаралья, которому выделено 200 млрд сумов ($25,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туркменском городе Туркменбаши состоялся саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Стороны обсудили мероприятия, направленные на смягчение последствий аральской катастрофы.

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Проблема Аральского моря
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