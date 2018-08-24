Следствие не стало возбуждать уголовное дело на ярославского омбудсмена

Ярославль, , 13:32 — REGNUM Ярославский омбудсмен прокомментировал второе видео правозащитного фонда «Общественный вердикт», на котором сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это видео — еще одна иллюстрация того, что происходило в первой колонии, где нарушались и служебные инструкции и законы. По сути дела, это еще один пример того, как сотрудники воспринимали и понимали свои должностные обязанности, свои служебные полномочия. Это безусловные нарушения, и я думаю, что это должно быть рассмотрено следствием и соответствующими службами УФСИН со всей тщательностью», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Омбудсмен рассказал, что с 2017 года заключенные и их родственники жаловались ему на избиение со стороны охранников. По каждому ставшему известным случаю он писал обращение в правоохранительные органы, но получал отказы. При этом следственные органы рассматривали обращения Сергея Бабуркина на предмет содержания заведомо ложных сведений.

«В начале февраля этого года я направил обращение по факту заявления одного из заключенных, который фигурирует на последних записях. В начале апреля мне пришел ответ из следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля. Я получил отказной материал, в котором говорилось, что нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников УФСИН и нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Уполномоченного по правам человека Ярославской области по статье 306 Уголовного кодекса за сообщение заведомо ложных сведений о преступлении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Уполномоченный считает, что последнее видео издевательств над осужденными должно быть приобщено к материалам уже возбужденного дела по пыткам в первой колонии. Получить комментарий ярославского УФСИН не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано новое видео избиений заключенных в ярославской колонии