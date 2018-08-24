Пятница, 24 Августа 2018 года
14:31:42 МСК

Следствие не стало возбуждать уголовное дело на ярославского омбудсмена

Общество

За сообщение сведений об избиении осужденных

Следствие не стало возбуждать уголовное дело на ярославского омбудсмена
Сергей Бабуркин

Ярославль, 24 августа 2018, 13:32 — REGNUM  Ярославский омбудсмен прокомментировал второе видео правозащитного фонда «Общественный вердикт», на котором сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это видео — еще одна иллюстрация того, что происходило в первой колонии, где нарушались и служебные инструкции и законы. По сути дела, это еще один пример того, как сотрудники воспринимали и понимали свои должностные обязанности, свои служебные полномочия. Это безусловные нарушения, и я думаю, что это должно быть рассмотрено следствием и соответствующими службами УФСИН со всей тщательностью», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Омбудсмен рассказал, что с 2017 года заключенные и их родственники жаловались ему на избиение со стороны охранников. По каждому ставшему известным случаю он писал обращение в правоохранительные органы, но получал отказы. При этом следственные органы рассматривали обращения Сергея Бабуркина на предмет содержания заведомо ложных сведений.

«В начале февраля этого года я направил обращение по факту заявления одного из заключенных, который фигурирует на последних записях. В начале апреля мне пришел ответ из следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля. Я получил отказной материал, в котором говорилось, что нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников УФСИН и нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Уполномоченного по правам человека Ярославской области по статье 306 Уголовного кодекса за сообщение заведомо ложных сведений о преступлении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Уполномоченный считает, что последнее видео издевательств над осужденными должно быть приобщено к материалам уже возбужденного дела по пыткам в первой колонии. Получить комментарий ярославского УФСИН не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано новое видео избиений заключенных в ярославской колонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исправительная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить