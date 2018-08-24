Екатеринбургский предприниматель сравнил депутата с контрацептивом

Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Евгений Боровик обратился в прокуратуру из-за того, что местный предприниматель обозвал его в Facebook. Следствие уже два месяца не может решить, считать ли комментарий поводом для возбуждения уголовного дела.

На перебранку между Евгением Боровиком и предпринимателем в области PR Платоном Маматовым обратил внимание журналист Илья Шепелин. В своём Twitter он разметил фотографию документа о продлении срока административного расследования.

https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1032867326977351680

Оказалось, что инцидент произошёл еще в июне 2018 года. Боровик в дискуссии на Facebook оскорбил ВИЧ-диссидентку, чья дочь погибла из-за отсутствия нормального лечения.

«Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. Зачем вот этот пафос про талантливую и перспективную. Заразилась неизвестно где (хотя я уверен, что она точно знает где и как), собственного ребенка сначала заразила, а потом не лечила. Ее надо в дурку или под суд отдать, а не еще детей рожать», — написал депутат.

В комментариях под записью начался спор, в ходе которого Маматов назвал Боровика «скучным и предсказуемым г*нд*ном (отредактировано, — прим. ред. ИА REGNUM ). В ответ на это депутат стал угрожать оппоненту физической расправой. При этом он предположил, что Маматов будет «по прокуратурам бегать и скулить». Однако в правоохранительные органы обратился вовсе не PR-специалист. Боровик потребовал возбудить против Маматова уголовное дело.

«Я так понимаю, этот донос случился вместо обещанной Евгением Михайловичем личной встречи по поводу его оскорблений в адрес ВИЧ-инфицированной женщины», — написал в своём Facebook PR-специалист.

Сейчас прокуратура продлила срок экспертизы по административному делу по статье «Оскорбление с привлечением средств массовой информации» до сентября. Уже почти два месяца эксперты не могут решить, как расценивать сравнение депутата с контрацептивом. Проблема может быть и в том, считать ли Facebook средством массовой информации.

Между тем Евгений Боровик уже не впервые становится участником громких скандалов. Ранее СМИ сообщали, что депутат выкладывал в интернете интимное видео с участием его бывшей девушки в качестве мести. Кроме того, он силой пытался отобрать у неё мобильный телефон, который сам же и подарил. Еще один инцидент, в котором был замечен Боровик, — драка с коллегой в туалете областной думы. Но и это не последний пункт в списке «заслуг» депутата. Боровик объявлял конкурс на лучшее оскорбление в адрес кандидата в президенты России Ксении Собчак с призовым фондом в 60 тыс. рублей.

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