Арестованный глава Ростехнадзора по СЗФО выдал следствию еще 500 млн рублей

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Содержащиеся под стражей с мая 2018 года бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь Елена рассказали следствию, где находятся еще 500 млн рублей, которые имеют отношение к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, по которому они проходят.

Тем не менее, это не помогло Григорию Слабикову выйти из СИЗО. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 24 августа, продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 декабря 2018 года.

«Слабиков возражал против удовлетворения ходатайства, просил суд избрать меру в виде домашнего ареста, пояснив, что вину признал по всему объему предъявленного обвинения и дал показания», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В то же время в отношении Елены Слабиковой суд проявил снисхождение и изменил ей меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест по 11 декабря 2018 года.

Елена Слабикова также признала свою вину и высказала слова раскаяния.

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Дочь начальника Северо-Западного Ростехнадзора арестована по делу о хищении

По данным следствия, Григорий Слабиков, используя служебное положение, содействовал незаконным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций, за что получал крупное денежное вознаграждение.

Общая сумма причинённого чиновником государству ущерба составила, по данным следствия, 4,76 млрд рублей. В ходе обысков у Слабикова и связанных с ним лиц изъято денег и ценностей на сумму порядка 1 млрд рублей.

Обоим фигурантам дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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