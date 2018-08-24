Предприятия Индонезии направили 33 тонны стали на пострадавший Ломбок

Джакарта, , 13:14 — REGNUM Государственные предприятия Индонезии направили строительные материалы в виде 33 тонн оцинкованной стали для восстановления и реконструкции домов, которые были разрушены в результате землетрясения в Ломбоке, Западная Нуса Тенггара, сообщает Antaranews.

Заместитель министра горнодобывающей промышленности при министерстве государственных предприятий Фаджар Гарри Сампурно заявил, что 20 тонн строительных материалов были предоставлены предприятием Krakatau Steel Tbk и 13 тоннами торговой компании Indonesia Trading Company.

«Поставка материалов призвана снизить скачок цен и нехватку строительных материалов в районе бедствия в Ломбоке», — добавил он.

«Чтобы восстановить остров Ломбок после землетрясения, необходимо сотрудничество всех сторон, включая государственные предприятия, поэтому мы продолжаем регистрировать районы, пострадавшие от землетрясения», — заявил Рохан Хафас, координатор агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский остров Ломбок. Общее число жертв землетрясений на острове Ломбок достигло 515 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии планирует посетить пострадавший остров Ломбок