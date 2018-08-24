Капитан корабля с мигрантами: в ЕС лгут о ситуации на борту

Катания, Италия, , 13:07 — REGNUM Заявления о серьезных проблемах мигрантов, взятых на борт судна береговой охраны Италии Diciotti, не соответствуют действительности, заявил капитан корабля Массимо Котмэйр, передает La Verita в пятницу, 24 августа.

На борту судна нет и не было детей, нет никаких санитарных проблем, у всех, кто находится на борту, достаточно еды, и никто из них не выглядит «заложником итальянского правительства», сказал Котмэйр.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, но лишь для того, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их. Позже страны ЕС отказались выполнять это обещание. По законам ЕС, у стран нет обязанности принимать мигрантов.

Представители властей ЕС и итальянской оппозиции выступили с критикой действий итальянского правительства: они заявляли, что на борту находятся женщины и дети, они страдают от недостатка еды и трудных условий и чувствуют себя «заложниками правительства».

Diciotti 22 августа прибыл в порт Катании, но мигрантов (кроме нескольких несовершеннолетних граждан) на берег не выпускают — и не выпустят до тех пор, пока не будет принято окончательного решения о том, в какие страны они направятся.

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Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии, то возглавляемое им правящее «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС. Глава МВД Маттео Сальвини в свою очередь отметил, что либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.