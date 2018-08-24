Новгородские власти обжалуют решение суда по делу пластических хирургов

Великий Новгород, , 12:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Новгородской области обжалует постановление Новгородского районного суда о приостановлении работы кабинета пластической хирургии в клинике Центральной городской клинической больницы на улице Яковлева в Великом Новгороде. Об этом сегодня, 24 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» Виолетту Костыркину.

По её словам, 3 июля 2018 года вступил в силу новый приказ Минздрава РФ ( от 31.05.2018 г. № 298н), существенно ужесточивший требования к организациям, осуществляющим деятельность по пластической хирургии. Документом предъявлены особые требования к организации и оснащению кабинетов, центров и отделений пластической хирургии, а также к самим хирургам.

«Изменения затронули не только штатные нормативы, но и стандарты оснащения клиник. А это весьма масштабные работы. Например, теперь в клинике необходимо создать совершено новое, отдельное отделение пластической хирургии, провести обязательное обучение врачей в клинической ординатуре (это два года дополнительно очной формы обучения), иметь отдельные «перевязочные» при кабинетах хирургов, обеспечить отделение дополнительными кадрами среднего медицинского персонала и так далее», — сообщила Костыркина.

По её словам, новые условия в сжатые сроки выполнить очень сложно.

При этом в другой больнице Великого Новгорода — клинике № 2 — с 1 августа 2018 года полностью сформировали специализированное отделение пластической хирургии с необходимым круглосуточным наблюдением врачей и медсестёр.

«Врачи имеют все необходимые документы и сертификаты для проведения пластических операций. Кроме того, врачи, практикующие в клинике № 2 ЦГКБ, сами являются сотрудниками кафедры пластической хирургии Санкт-Петербургского педиатрического института и обучают этим специальностям других врачей, поэтому нет никаких оснований сомневаться в их высокой квалификации», — заявила Виолетта Костыркина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за выявленных нарушений в городской больнице Великого Новгорода на улице Яковлева (бывшая ЦРБ) на 60 суток по решению суда приостановили деятельность пластических хирургов.

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