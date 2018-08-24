На Урале отменили митинг после ареста обвиняемых в расправе над инвалидом

Берёзовский, Свердловская область, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области оказались от проведения массового мероприятия в Берёзовском, после ареста обвиняемых в расправе над 20-летним инвалидом. Уведомление об этом подали сами организаторы массового мероприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам организаторов, целью митинга являлось привлечь внимание широкой общественности к произошедшему, а также требование изолировать от общества участников жестокой расправы, но на данный момент все фигуранты дела находятся под арестом и смысла в массовом мероприятии нет, сообщает «Накануне.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное преступление в Берёзовском произошло ещё 9 августа. В тот вечер четверо подростков от 14 до 16 лет заманили в гаражный массив 20-летнего парня, после чего учинили над ним жестокую расправу. От полученных черепно-мозговых травм молодой человек скончался на месте. Его тело было найдено 10 августа, а 11 августа возбуждено уголовное дело.

По горячим следам задержали всех четверых подозреваемых, однако под арест был отправлен только один из них.

Впоследствии информация о преступлении вызвала волну общественного негодования, и 20 августа следствие ходатайствовало об аресте остальных трёх фигурантов. В итоге двое отправились на два месяца в СИЗО, а третий был отправлен под домашний арест.

Напомним, что в Берёзовском 20 августа состоялся стихийный народный сход, на котором планировалось собрать подписи в поддержку проведения митинга 24 августа. Однако в тот же день власти согласовали проведение массового мероприятия 30 августа на Торговой площади города, от которого и отказались организаторы.

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