Пятница, 24 Августа 2018 года
12:39:53 МСК

Агутин и красная кнопка: как в США мем с артистом стал символом трагедии

Общество

Американские пользователи «добрались» до российских артистов

Агутин и красная кнопка: как в США мем с артистом стал символом трагедии
Цитата из телевизионного шоу «Голос». Первый канал
Леонид Агутин и красная кнопка

Вашингтон, 24 августа 2018, 12:30 — REGNUM  Пользователи популярного американского портала Reddit своеобразно поняли мем с российским артистом Леонидом Агутиным, на котором он с силой готовится нажать на красную кнопку в ходе телевизионного шоу «Голос».

Так, пользователи расценили это как выражение сострадания, а к изображению была прикреплена буква «F», которая расценивается в англоязычном сегменте интернета как выражение сочувствия.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя полгода после своего появления мем «Как тебе такое, Илон Маск» стал известен и среди англоязычных пользователей. Однако не все из них поняли, что шутка не подразумевает обязательного ответа американского разработчика.

Читайте подробнее: Популярный мем с Илоном Маском вышел за границы рунета

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить