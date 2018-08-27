Закона нет, и они разгулялись? Как спастись от кредитных мошенников

Москва, , 18:38 — REGNUM В России участились случаи мошенничества при взятии кредитов в микрофинансовых организациях, а также получения займов по чужим документам. На площадках интернет-форумов пострадавшие граждане жалуются на звонки коллекторов, требующих возврата кредитов, которых человек не оформлял и не получал. В интервью корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово») Андрей Петков рассказал о современном состоянии рынка микрокредитования в России, объяснил, с помощью каких технологий происходит сбор данных о кредиторах и можно ли обезопасить себя от риска стать жертвой мошенника.

: Расскажите, каким образом происходит сбор данных о потенциальном кредиторе? Бывают ли у данной системы сбои?

Ни одна финтех-компания сегодня не проверяет заявки на заём в ручном режиме: невозможно качественно проверить тысячи анкет, ежеминутно поступающих в систему, без современных технологий. Для решения этой задачи онлайн-кредиторы используют специальные скоринговые системы, которые анализируют данные о клиенте по множеству факторов и в итоге выносят решение: является этот гражданин потенциально надежным плательщиком или нет.

Получив согласие заемщика на обработку его персональных данных, «умная» программа запрашивает сведения о человеке из нескольких источников, прежде всего, из бюро кредитных историй (БКИ) и СМЭВ — информационной системы, которая позволяет кредитным и прочим организациям обмениваться данными в электронном виде. Скоринг-системы изучают текущую кредитную нагрузку потенциального клиента, его дисциплину при погашении предыдущих кредитов, текущий уровень доходов и способность погасить новый заем. Более того, эти системы постоянно обогащаются новыми данными, в том числе и из открытых источников (социальные сети, торговые площадки и т.п.), дополнительный анализ которых позволяет проверить правдивость персональной информации, указанной в заявке.

Ни один кредитор не заинтересован в том, чтобы выдать деньги потенциально дефолтному заёмщику — человеку с небольшим доходом или повышенной кредитной нагрузкой, который не способен вернуть деньги с учетом процентов. Поэтому каждая анкета тщательно анализируется, а одобрение по займу получают не более 15−20% клиентов микрофинансовых компаний.

: Как выстроен процесс работы с жертвами кредитных махинаций?

Как у нас организован этот процесс: обычно жертва узнает о том, что на её имя оформлен займ, когда по мошенническому договору пошла просрочка и дело передали коллекторам. В таких случаях мы просим пострадавшего обратиться в правоохранительные органы с заявлением и предоставить нам копию талона-уведомления об этом обращении. На период разбирательства онлайн-сервис отзывает договор займа из коллекторского агентства, чтобы пострадавшего не беспокоили звонками, и в это время ведёт проактивную работу с полицией для выяснения всех обстоятельств. Если информация о мошенничестве подтверждается, мы делаем запрос в БКИ об отзыве данных о просроченном займе из кредитной истории пострадавшего.

Однако встречаются в нашей практике и другие случаи, когда в процессе разбирательств выясняется, что «пострадавший» является реальным заёмщиком МФО и просто не хочет выплачивать займ.

Наверное, каждая микрофинансовая компания сталкивается с недобросовестными клиентами, которые пытаются выставить себя жертвами мифических мошенников, оспорить факт получения займа и уклониться от уплаты долга. При этом некоторые из них даже обращаются с заявлением в полицию, рассчитывая, что кредитор испугается и отступит. Такие горе-предприниматели не осознают, что обман легко вскрывается, а результатом их действий становится встречный иск от МФО.

Интересно, что чаще всего займы на чужие реквизиты оформляют родственники или знакомые будущей жертвы; об этом стоит помнить, доверяя свой паспорт другу или оставляя его на видном месте без присмотра. Также в зоне риска — учреждения, работники которых по долгу службы получают доступ к личным данным других людей.

: Какова динамика выявления правонарушений?

За последние полтора года доля анкет с подозрением на подачу неправдивых данных у нас достигла 37% в общем числе «отказных». Несмотря на такой высокий показатель, встречаются единичные случаи кредитного мошенничества, с которыми мы активно работаем.

Наша служба экономической безопасности сотрудничает с правоохранительными органами не только по пресечению неправомерных операций, но и по наказанию злоумышленников, если факт мошенничества уже наступил. В прошлом году мы выявили свыше 50 кредитных преступников, и в отношении 34 из них уже вынесены приговоры. Мы никогда не оставляем пострадавших клиентов один на один с проблемой, если она возникает.

: Есть ли способы борьбы с кредитным мошенничеством?

К сожалению, нельзя полностью застраховаться от кредитного мошенничества. Но гражданам стоит помнить о рисках и предпринимать превентивные меры: не оставлять свои персональные данные в открытых интернет-источниках, не пересылать копии документов в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, полезным навыком может стать регулярная проверка собственной кредитной истории, позволяя контролировать ситуацию и оперативно реагировать на угрозу. Тем более, что раз в год это можно сделать бесплатно, заказав свое досье в кредитном бюро.

Задача кредиторов на этом этапе — ещё более тщательно анализировать данные заемщиков, внедрять современные технологии скоринга и обогащать системы обработки заявок дополнительными данными. Не менее важным является укрепление взаимодействия с регулятором и правоохранительными органами, роль которых должна стать центральной при рассмотрении дел о мошенничестве. На данный момент последним всё же не хватает практики в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в России отсутствует запрет на выдачу онлайн-займов на условиях, не позволяющих достоверно установить личность заёмщика и его волю на заключение договора займа.

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