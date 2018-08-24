«Перестаньте романтизировать»: новый флешмоб в Twitter

Москва, , 12:03 — REGNUM В Twitter запустили очередной флешмоб — пользователи активно обсуждают излишнюю романтизацию вещей, которые на самом деле вредны и даже опасны. К ним отнесли психические заболевания, употребление алкоголя и наркотиков и другие вещи. По мнению юзеров, поп-культура создала для них слишком позитивный образ.

В соцсети отмечают, что в последнее время люди нередко романтизируют те вещи, которые вовсе не заслуживают этого. Например, такие психические заболевания, как расстройства пищевого поведения, депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство.

«Романтизация психических заболеваний — ужасна и отвератительна. Вы же не романтизируете диарею. «Ой, у тебя диарея, ты такая интересная», «Я хочу себе диарею», — пишет пользовательница leehwang.

Оказалось, что даже изнасилования порой окрашивают в положительные тона. Это возмутило юзера с ником «Словоблуд». Он отметил, что описывать изнасилования — нормально, так как это реалии нашей повседневности. Но романтизировать такие вещи ни в коем случае нельзя, так как изнасилование — тяжелейшая травма на всю жизнь.

В список вещей, которые нельзя выставлять в хорошем свете, также попали курение, страдания, неизлечимые болезни, проблемы в семье и даже холодные руки. Некоторые пользователи считают, что не стоит романтизировать также работу врачей, детективов и художников.

«Ожидание: врач героически спас пациента от смерти, сломя голову бежал на работу. Реальность: сидит в кабинете, выслушивая алкаша, который сам довел себя до такого. Врач думает, как бы растянуть зарплату еще на одну неделю, тут звонят и говорят, что зарплату задерживают», — пишет Тел.

Нашлись и те, кто против романтизации работы в принципе. По мнению Товарища Кшиштофа, работа вредит нервной системе, так как из-за неё люди устают и выгорают.

«Вечный недосып, круги под глазами, кофеиновая зависимость, депрессия — вот к чему приводит эта романтизация!» — пишет Товарищ Кшиштоф.

«Если не романтизировать свою работу, на ней вообще можно сдохнуть», — ответил Grey.

Список вещей, которые не стоит романтизировать, вызвал споры в Twitter. Микроблогеры отметили, что имеют право выставлять в хорошем свете всё, что угодно. Они объяснили, что порой романтизация помогает принять свои проблемы.

«И вас совсем не волнует, что, возможно, романтизация — способ принять свою проблему? Пример: холодные руки. Человек не может это исправить. Не ненавидеть же себя теперь, что все шарахаются: «Ты чего такой холодный». Не всё от желаний человека зависит (семья, болезни, например)» — пишет Дорэри.

В итоге просьба перестать романтизировать превратилась в шутку. В соцсети начали массово просить не романтизировать пиццу с ананасами, чтение и укусы котов.

«Мне сегодня такие омерзительные пельмени попались, что их даже майонез и кетчуп не спасли. Хватит романтизировать пельмени. Это искажает представление о них. Не все пельмени так прекрасны», — отмечает Miles.

Ранее в Twitter запустили флешмоб «К черту знак зодиака, лучше скажи…». Пользователи придумывают вопросы, которые, по их мнению, помогут быстрее узнать нового знакомого. Оказалось, что для многих важную роль во взаимоотношениях играют сериалы, музыка, компьютерные игры и предпочтения в еде.

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