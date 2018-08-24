Проректор КГУ стала лауреатом галереи «Курганцы — гордость города»

Курган, , 11:49 — REGNUM Проректор Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Еговцева стала одним из лауреатов галереи «Курганцы — гордость города», сообщает 24 августа пресс-служба вуза.

Имена лауреатов были названы накануне на торжественной церемонии во Дворце детского (юношеского) творчества. В церемонии принял участие глава Кургана Сергей Руденко. Всего за профессионализм, талант, мастерство, неравнодушие и трудолюбие были награждены 20 курганцев. Еговцева получила награду в номинации «Достижения в науке».

«КГУ для на меня — альма-матер, мой родной университет. И сегодня это наша общая награда, победа достойного трудового, талантливого коллектива», — сказала она.

Добавим, галерея «Курганцы — гордость города» была в 2000 году. За семнадцать лет в нее внесли портреты 309 жителей Кургана.