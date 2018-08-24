«Правый сектор"* вынес «смертный приговор» 50 гражданам РФ — СКР

Москва, , 11:48 — REGNUM Против членов экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые создали свой «суд» и дали «указание» совершить убийство 50 сотрудников российских правоохранительных органов в отместку за осужденного в Крыму участника организации, возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве напомнили, что в мае 2015 года Киевский районный суд Симферополя признал виновным Александр Костенко в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотруднику батальона «Беркут» во время массовых беспорядков в Киеве. Мужчину приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

По версии следствия, 10 мая 2018 года «Центральный национальный суд «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составил «документ», в котором призывает всех своих участников из мести совершить убийство 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов.

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