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Мигрант из Нигерии обманом получил более €42 тыс. от Испании

Общество

Мошенник получал социальное пособие как безработный

Мигрант из Нигерии обманом получил более €42 тыс. от Испании
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Бильбао, Испания, 24 августа 2018, 11:48 — REGNUM  В испанском автономном сообществе Страна басков полиция арестовала гражданина Нигерии, обманом получившего от государства более €42 тыс., пишет газета ABC 23 августа.

Мужчина использовал поддельные документы и представился чужим именем, обратившись в 2013 году в баскскую службу занятости в Бильбао. За это время он успел получить €42 508 социальной помощи.

Мошенник был опознан пограничниками, когда явился обновить заявку на получение социальной помощи. При задержании у него было изъято €2170 наличными.

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