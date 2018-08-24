Центробанк изменил правила оформления полисов е-ОСАГО

Москва, , 11:43 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации изменил правила оформления электронных полисов Обязательного страхования автогражданской ответственности (е-ОСАГО), сообщается 24 августа на сайте регулятора.

«В частности, устанавливается, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр», — говорится в сообщении.

Таким образом, считают в ЦБ, это позволит избежать ситуации, когда владелец автомобиля не может пройти процедуру регистрации в личном кабинете на сайте страховой компании из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы.

Читайте также: Названы регионы-лидеры по е-ОСАГО

Кроме того, регулятор для снижения риска мошенничества установил требования к отсканированным копиями документов, которые загружаются на сайт страховщика. Так, договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а на один мобильный номер может быть зарегистрирован только один личный кабинет.

Новые правила позволят упростить процесс заключения е-ОСАГО и сделают продажи электронных полисов более удобным, заключили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые семь месяцев текущего года продажи электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года выросли в 3,5 раза, преодолев отметку в 10,5 млн полисов.

Читайте подробнее: В России продажи полисов е-ОСАГО за семь месяцев выросли в 3,5 раза