По факту обрушения стены ресторана на пермячку возбуждено уголовное дело

Пермь, , 11:37 — REGNUM В Перми следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования посетительницы кафе-ресторана из-за обрушения стены террасы, принадлежащей заведению общепита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, устанавливаются виновные в оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, в июне 2018 года 56-летней посетительнице причинен вред здоровью средней тяжести, и создалась угроза для жизни и здоровья других посетителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в краевой столице бушевало ненастье. На летней веранде произошло обрушение стены. Травмы получила бывший заместитель министра культуры региона. Медики зафиксировали у неё несколько переломов.

По данным информресурсов, кафе-ресторана отказалось возмещать женщине ущерб. Пермячка намеревалась обратиться за защитой своих прав в суд.

Также стоит отметить, что по факту обрушения в кафе проверку проводила и прокуратура. Надзорное ведомство сделало вывод, что собственник кафе должен освободить земельный участок, незаконно занятый под летнюю веранду, и восстановить разрушенную стену, которая является памятником архитектурного наследия.

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