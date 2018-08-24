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Экологическое ЧП в Ярославле: водоем залили нефтепродуктами

Общество

На место выезжают представители общественности

Экологическое ЧП в Ярославле: водоем залили нефтепродуктами
Иллюстрация: Группа «Московский мусор» ВКонтакте
Водоем уничтожен

Ярославль, 24 августа 2018, 11:03 — REGNUM  В Ярославле водоем рядом с заводом «Технический углерод» залили непонятно черной жидкостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила экоактивист Анна Головина.

Ей прислали фотографию озера, расположенного в Красноперекопском районе недалеко от корпуса акционерного общество «Ярославский технический углерод имени В.Ю.Орлова». Небольшое озеро полностью залито какой-то черной жидкость.

Автор снимка сказал, что это очень похоже на нефть.

Ярославские экоактивисты, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Анна Головина, собираются в ближайшее время выехать на место и взять пробы воды.

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Проблемы экологии
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