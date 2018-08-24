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Красный Крест направил в Донбасс груз гуманитарной помощи

Общество

Колонна машин проследовала через контрольный пункт «Новотроицкое»

Киев, 24 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для Донбасса направила миссия Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили 24 августа в государственной пограничной службе Украины.

Согласно данным ведомства, на территорию Донбасса через контрольный пункт «Новотроицкое» проследовали шесть грузовиков, перевозящих гуманитарный груз — около 6,5 тонны строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарные конвои в Донбасс Россия отправляет с 2014 года. Вес гуманитарных грузов, перевезенных к настоящему моменту, приближается к 80 тыс. тонн. Очередная партия гуманитарной помощи массой более 500 тонн была доставлена в ДНР и ЛНР автоколонной МЧС России 23 августа.

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