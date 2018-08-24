В новгородской больнице приостановили работу пластических хирургов

Великий Новгород, , 10:58 — REGNUM В Центральной городской клинической больнице Великого Новгорода на 60 суток по решению суда приостановлена работа пластических хирургов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), деятельность кабинетов пластической хирургии была закрыта 23 августа, после получения приставами исполнительного документа.

«На протяжении 60 суток приставы будут проверять план проведения хирургических операций и другую документацию, чтобы убедится в надлежащем исполнении судебного решения», — пояснили в ведомстве.

Официальный представитель Новгородского районного суда Валерий Таганский пояснил ИА REGNUM, что постановление суда было вынесено 21 августа. ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Внеплановая проверка территориального органа Росздравнадзора по Новгородской области, проведённая в июле, выявила нарушения, среди которых — несоответствие степени квалификации двух имеющихся врачей — пластических хирургов необходимым квалификационным и профессиональным требованиям.

«Операции блефаропластики (изменение формы век, разреза глаз и прочее) проводились в амбулаторных условиях под местной анестезией, что недопустимо. Процедурная и перевязочная не были оснащены требуемым количеством медицинских изделий, отсутствовало круглосуточное дежурство медицинской бригады для непрерывного наблюдения за пациентами после операционных вмешательств», — отмечается в постановлении суда.