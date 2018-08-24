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Названа главная цель учений ШОС «Мирная миссия — 2018»

Общество

Терроризм, сепаратизм и экстремизм остаются «болевыми точками» многих государств и союзов

Названа главная цель учений ШОС «Мирная миссия — 2018»
Иллюстрация: Mil.ru
Тренировка подразделений вооруженных сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2016»

Челябинск, 24 августа 2018, 10:55 — REGNUM  Борьба с терроризмом является главной целью крупнейших международных учений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018» в Челябинской области. Об этом, как передает RT, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин.

По его словам, терроризм, сепаратизм и экстремизм остаются «болевыми точками» многих государств и союзов.

Напомним, антитеррористические военные учения стран ШОС «Мирная миссия — 2018» пройдут на Чебаркульском полигоне. В маневрах примут участие более 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники и вооружения.

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Военные учения
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