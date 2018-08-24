В Томской области вместо аварийного моста через Яю построят новый

Томск, , 10:39 — REGNUM Власти Томской области готовят проект нового моста через реку Яя, который построят вместо аварийного, соединяющего два района с областной столицей, сообщает 24 августа «РИА Томск» со ссылкой на главу регионального департамента транспорта Юрия Баева.

«Реконструкция его (аварийного моста) не представляется возможной. Проектируется новый мост», — сказал Баев.

По его словам, срок завершения и получения положительного заключения экспертизы — декабрь 2018 года.

Напомним, 21 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел режим ЧС в Зырянском и Тегульдетском районах в связи с тем, что конструктивные элементы моста через реку Яя, обеспечивающего транспортную доступность указанных районов, потеряли несущую способность.

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