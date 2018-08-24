Бесплатные вакцины от гриппа смогут получить менее половины петербуржцев

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В сентябре 2018 года начнется бесплатная вакцинация населения Петербурга от гриппа. Роспотребнадзор призывает не пренебрегать этой возможностью, потому что бесплатных вакцин на всех может не хватить.

«В 2018 году бесплатную вакцинацию против гриппа в Санкт-Петербурге смогут получить 45% населения города в государственных учреждениях здравоохранения», — сообщили 24 августа в надзорном ведомстве.

Вакцинирование будет организовано в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник, а также по месту работы или учебы горожан.

В состав вакцины в этот раз включены три актуальных штамма вируса «свиного» гриппа подтипа A (H1N1), A (H3N2), а также гриппа типа В.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, в сезон 2017−2018 года были вакцинированы от гриппа 49,7% населения Санкт-Петербурга, более 2,5 млн человек, что позволило избежать тяжелых последствий в период подъема заболеваемости, пик которого пришелся на март 2018 года и продолжался три недели подряд.

Санитарные врачи подчеркивают, что отказ родителей от иммунизации детей увеличивает риск возникновения осложнений от перенесенного гриппа у неиммунизированных детей в несколько раз.

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