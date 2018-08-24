Министр просвещения РФ посетит педагогический совет в Пскове

Псков, , 10:27 — REGNUM В Псковской области сегодня, 24 августа, с рабочим визитом находятся полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и министр просвещения РФ Ольга Васильева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В программе визита — посещение новой школы, Псковской инженерно-лигнвистической гимназии, где состоится традиционный августовский педагогический совет.

Кроме того, в рамках визита состоится встреча по вопросам сохранения объектов культурного наследия Псковской области и развития хорового движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия начала работу в новом школьном здании в Пскове, построенном в 2017 году. В новом учебном году, 1 сентября 2018 года, откроется новый корпус школы №6 в Великих Луках. Всего в регионе планируется реализовывать девять национальных проектов, направленных на создание инновационной образовательной среды.

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