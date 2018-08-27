Достроит ли Москва парк на Ходынском поле ко Дню города? Фоторепортаж

Москва, , 13:54 — REGNUM В Москве завершается строительство парка «Ходынское поле», его планируют открыть ко Дню города в сентябре 2018 года. Корреспондент ИА REGNUM, побывав на месте, отметил, что несмотря на продолжающиеся работы, люди уже начали активно отдыхать в новом парке. При этом создается впечатление, что рабочие службы словно забыли о технике безопасности — местами торчат оголённые провода, у детской площадки лежат бочки с клеем, да и газон в определённых местах производит плачевное впечатление.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в парке на Ходынском поле создают искусственные холмы со смотровыми площадками, досуговые зоны, батутный центр, спортивные объекты. Часть территории парка будет отдана под занятия силовыми видами спорта — для этого там устанавливают специальное атлетическое оборудование. Для пожилых людей предусмотрен тренажёрный комплекс. Кроме того, в парке высаживают более 10 тыс. кв. метров цветников и создают свыше 130 тыс. «квадратов» газонов. Также есть пруд с островом и набережная.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, парк на Ходынском поле станет одним из лучших мест в Москве.

«Мы учли пожелания местных жителей, которые хотели водоём, спортивные площадки, в том числе для пожилых людей, специальные места для выгула четвероногих. Будет один из лучших городских парков», — подчеркнул мэр Москвы на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в 2017 году власти так торопились приурочить открытие парка «Зарядье» к 870-летию Москвы, что открывали его в «полусыром» виде — с отколотой плиткой, отсутствием части газона и уникальных растений. Уже спустя неделю после официального открытия вход в парк был законсервирован — как заявили москвичам, парк не выдержал огромного наплыва туристов и пострадал от вытаптывания природных зон. Восстановление флоры потребовало выделения дополнительных средств из бюджета, также в парке была произведена скорая замена плитки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово. Его территория составляет 142,5 гектара, а общая протяжённость — семь километров. По размерам парк сопоставим с крупнейшими зонами отдыха столицы — Парком Горького и «Сокольниками». Также в новом парке есть водные объекты — Черневские и Гавриковские пруды.

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