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В единый день голосования патриарх Кирилл посетит Югру

Общество

В ХМАО он не был уже шесть лет

В единый день голосования патриарх Кирилл посетит Югру
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл

Ханты-Мансийск, 24 августа 2018, 09:51 — REGNUM  Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Югру состоится 9 сентября 2018 года. Он совершит Великое освящение храма в честь мученицы Татианы в городе Когалыме, а затем возглавит в храме Божественную Литургию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ханты-Мансийской митрополии Русской православной церкви.

В этот же день планируется посещение предстоятелем РПЦ подворья когалымского Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.

Патриарх Кирилл не посещал Югру уже шесть лет, с 2013 года, когда он освятил кафедральный собор Воскресения Христова, а также был с визитом в Сургуте и Когалыме.

Читайте ранее в этом сюжете: Поездка Патриарха Московский и всея Руси Кирилла в Югру отменена

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