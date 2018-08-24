Завод Toyota в Петербурге сменил поставщика питания после вспышки гепатита

Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Петербургское предприятие японского автомобильного концерна Toyota приостановило работу с поставщиком питания на завод после вспышки гепатита. Об этом сообщили в компании. В настоящее время питание для сотрудников завода поставляет другой подрядчик. В Toyota подчеркивают, что случившееся не повлияло на нормальную работу автосборочного предприятия.

Напомним, на петербургских автомобильных заводах корпораций Toyota и Nissan острым вирусным гепатитом А заболели, как минимум, 18 человек. Причиной вспышки, как установил Роспотребнадзор, стали нарушения в работе пищеблоков со стороны ООО «эМэФСи», обеспечивавшего питание сотрудников автозаводов.

Деятельность пищеблоков на обоих предприятиях временно приостановлена, в суд направлено ходатайство о запрете деятельности ООО «эМэФСи» на петербургских заводах Nissan и Toyota.

В российском представительстве Toyota подтвердили информацию Роспотребнадзора о количестве заболевших гепатитом сотрудников, а также сообщили, что горячие обеды в одноразовой упаковке сейчас закупаются у другого поставщика.

Тем временем на самом предприятии ведется обработка бытовых и производственных помещений, а также вакцинация сотрудников.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи со вспышкой гепатита на автопредприятиях. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организаций и по итогам, при наличии оснований, решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, три автозавода Санкт-Петербурга выпускают девять моделей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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