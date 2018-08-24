Пятница, 24 Августа 2018 года
11:21:53 МСК

Психиатр предупредил жителей Москвы об осенней депрессии

Общество

Существует весеннее и осеннее обострение аффективных расстройств

Москва, 24 августа 2018, 09:39 — REGNUM  У эмоциональных людей с наступлением осени повышается риск появления депрессии. Об этом «Агентству Москва» сообщил главный внештатный специалист, психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

Костюк напомнил, что существует весеннее и осеннее обострение аффективных расстройств. По его словам, осень с дефицитом солнца и опавшей увядающей листвой создает у эмоциональных людей впечатление депрессии.

Главный внештатный специалист психиатр столичного департамента здравоохранения отметил, что около 6% населения Москвы, которых беспокоит депрессия, не торопятся обращаться за помощью к специалистам.

Он напомнил, что депрессия — это базовая причина суицидального поведения и наркологической патологии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить