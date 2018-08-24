Команды омского «Сатурна» победили в соревнованиях по рафтингу «Иртыш-2018»

Омск, , 09:02 — REGNUM Мужская и женская команды омского завода «Сатурн» стали победителями соревнований по рафтингу «Иртыш-2018», сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что соревнования были организованы Омской федерацией рафтинга. Они прошли 18 августа на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Заезды проводились в двух дисциплинах: квалификация и спринт. В спортивном мероприятии приняли участие 12 команд.

«По итогам соревнований победу среди женских экипажей на рафтах одержала женская команда ПАО «Сатурн». Девушки показали высокие результаты во всех гонках соревновательного дня — завоевали золото в квалификации и спринте и по итогам набранных очков в общем рейтинге заняли первое место. Мужская команда показала второй результат», — говорится в сообщении.

«Сатурн» (ранее Омский электротехнический завод имени Карла Маркса) специализируется на производстве бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры специального назначения и гражданской продукции. Завод освоил и внедрил в серийное производство более 30 наименований радиоэлектронной спецаппаратуры для ЗРК, а также теплообменников для систем жидкостного охлаждения РЛС и другой наземной аппаратуры.