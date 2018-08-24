Исламская община КНДР и посольства стран ОИС отпраздновали Курбан-байрам

Пхеньян, , 08:47 — REGNUM Исламская община Северной Кореи отпраздновала Курбан-байрам (или Ид аль-Адха у арабов) совместно с посольствами стран-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Sindonews.

Мероприятие состоялось в Дипломатическом клубе в Пхеньяне 22 августа. Заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи присутствовал на праздновании мусульманского праздника в качестве почетного гостя.

Посол Индонезии в Северной Корее Бамбанг Хиедрасто заявил, что хадж является отражением единства народа.

Чхве Сон Хи в своем выступлении поздравил исламское сообщество с праздником и поблагодарил посла Индонезии и других послов / глав представителей стран ОИС за приглашение. Чхве Сон Хи выразил надежду, что сотрудничество между Северной Кореей и странами ОИС, которое строилось в течение долгого времени, будет продолжено.

Как и в предыдущие годы, индонезийский народ в Пхеньяне принес в жертву 13 коз. 23 августа жертвенное мясо животных было передано в Центральный комитет Корейской федерации по защите инвалидов.