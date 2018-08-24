В Оренбуржье выбрали «царя» арбузов

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:42 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области 23 августа XIII Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Впервые в рамках фестиваля провели конкурс среди фермеров-бахчеводов на самый большой арбуз «Арбуз великан», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главным героем праздника стал арбуз. На фестивале выбрали «царя» — самый большой арбуз. Его вес составил 23 кг.

Основные цели проведения традиционного красочного праздника заключаются в укреплении экономических связей, пропаганде развития культуры бахчеводства и событийного туризма, сохранении народных традиций и создания среды, способствующей взаимопониманию между людьми.

Гостями фестиваля стали участники из регионов России, Приволжского федерального округа, Оренбургской области, а также представители туриндустрии, организации и предприятия Соль-Илецкого городского округа, специалисты, занимающиеся возделыванием бахчевых культур, творческие коллективы и туристы.

Среди множества именитых гостей, побывавших на фестивале, — путешественник с мировым именем Федор Конюхов, который на протяжении пяти лет со своей семьей отдыхает и восстанавливает здоровье на местном курорте. Он признался, что очень любит Оренбуржье, у него здесь много друзей. Его сын принял участие в конкурсе на самое быстрое поедание арбуза и занял третье место.

Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» — яркий пример событийного туризма. Он связывает воедино вопросы развития бахчеводства, сохранения национальных традиций, поддержку самых различных видов творчества среди широких слоев населения, а также развитие туризма в Соль-Илецком городском округе.

«У Соль-Илецка три главных символа — соль, бахчи и солёные озёра. Каждый год сюда съезжается более 1 миллиона туристов со всей России и зарубежья. Курорт является поистине народным и входит в пятёрку самых популярных направлений внутреннего туризма. А к концу лета по трассе растягивается караван большегрузов: все едут сюда за арбузами», — сказал губернатор Юрий Берг.

Соль-Илецк официально признан арбузной столицей России. В 2018 году в Оренбургской области засеяно бахчевыми культурами более 50 тыс. гектаров. Это в два с лишним раза больше, чем в Волгоградской области, и почти в семь раз оренбургское арбузное поле превосходит астраханское.

«Каждый третий российский арбуз выращен в Оренбуржье. Это особенная гордость, потому что в нашем климате работать на земле трудно вдвойне», — подчеркнул Юрий Берг.

Традиционно первое место по производству бахчевых культур в области занимает Соль-Илецкий городской округ — здесь находится 91% всех площадей бахчевых культур.