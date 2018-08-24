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Меру пресечения для мэра Оренбурга оставили без изменений

Общество

Адвокат главы Оренбурга просил заменить заключение под стражу на домашние арест

Меру пресечения для мэра Оренбурга оставили без изменений
TryJimmy
Тюрьма

Оренбург, 24 августа 2018, 10:21 — REGNUM  В Оренбурге областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката главы города Евгения Арапова об изменении меры пресечения. В силе оставлено постановление Ленинского районного суда о заключении под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Мэр просил о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, или о домашнем аресте. Также Евгений Арапов просил суд выдать часть изъятых в его рабочем кабинете денег семье, поскольку эти средства являются семейной собственностью. В рабочем сейфе они хранились из-за того, что сломалась сигнализация дома. Сейчас супруга испытывает финансовые трудности. Добавим, что было изъято более 4 млн рублей. При этом адвокат обратил особое внимание, что номера купюр не были своевременно переписаны оперативниками.

Напомним, главу Оренбурга Евгения Арапова задержали 14 августа по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в мае 2018 года заместитель главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов получил от генерального директора фирмы 600 тыс. рублей, из которых 400 причитались мэру. Ответом на денежное вознаграждение должно было стать общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории муниципалитета.

Стоит отметить, что во время задержания мэр находился на лечении в больнице. Из медучреждения главу доставили 16 августа в суд, где была избрана мера пресечения. Вынесено постановление о заключении под стражу на два месяца — до 14 октября.

Силовики считают, что вне изоляции мэр может оказывать давление на свидетелей. Сам Арапов свою вину не признаёт и просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться. Также он сообщил о готовности сдать силовикам свой загранпаспорт в качестве гарантии. Глава города просил суд учесть его заболевания и то, что на иждивении находятся малолетние дети. Напомним, что Евгений Арапов является многодетным отцом.

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Стоит отметить, что 8 августа в Оренбурге был задержан вице-мэр Геннадий Борисов. По данным следствия, он пойман с поличным, в его автомобиле обнаружено 2 млн рублей, которые чиновник получил от гендиректора фирмы. 10 августа Борисова отправили в СИЗО на два месяца. Он пытался обжаловать меру пресечения, но безрезультатно.

Уголовные дела в отношении высокопоставленных городских чиновников объединены в одно производство. Мэру и вице-мэру вменяют вымогательство взятки в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

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