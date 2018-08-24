Жилищная программа «поссорила» нижегородское министерство с коллегами

Нижний Новгород, , 08:24 — REGNUM Спор министерства социальной политики Нижегородской области с Минстроем РФ, минфином Нижегородской области, областным правительством, Минтрудом РФ и Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области разрешится 19 сентября 2018 года. Конфликт возник после внеплановой камеральной проверки условий софинансирования расходных обязательств Нижегородской области в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2016 годы. Сотрудники казначейства выявили нарушения, и к министерству соцполитики были применены бюджетные меры принуждения, в результате которых ведомство должно было вернуть свыше 19 млн рублей. Министерство с этим не согласилось и пытается обжаловать решение двумя исками, производство по одному из которых прекращено, а второй рассмотрят 19 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

13 декабря 2017 года Федеральное казначейства выдало своему управлению поручение о проведении внеплановой камеральной проверки в отношении министерства социальной политики Нижегородской области. Проверялись условия софинансирования расходных обязательств региона, которые установлены соглашениями о предоставлении в 2015—2016 годах субсидии из федерального бюджета бюджету области на софинансирование расходных обязательств региона «на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Расходы на условиях софинансирования касаются ежемесячной денежной выплаты, которая предусмотрена президентским указом от 7 мая 2012 года «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации».

4 апреля 2018 года прошло заседание контрольной комиссии Управления федерального казначейства, где рассмотрели материалы проверки. На нём приняли решение «в срок не позднее 09.04.2018 года направить в Федеральное казначейство уведомление о применении к министерству бюджетных мер принуждения в порядке, установленном приказом Федерального казначейства, а также в срок не позднее 13.04.2018 года направить информацию о выявленных нарушениях в прокуратуру Нижегородской области для рассмотрения вопроса о применении мер прокурорского реагирования». С этим министерство социальной политики Нижегородской области не согласилось и обратилось в суд с двумя исками. Первым ведомство попыталось оспорить сам протокол, мотивируя тем, что принудительное изъятие свыше 19 млн рублей сделает невозможным выполнение социально значимых обязательств области.

Читайте также: Министерство против правительства: нижегородский судебный казус

В августе 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по этому иску, отметив, что оспариваемый протокол «не является ненормативным правовым актом государственного органа» и «носит рекомендательный характер для руководителя и должностных лиц Управления Федерального казначейства Нижегородской области».

Вторым иском, поданным 8 августа 2018 года, минсоцполитики области требует признать недействительными решение управления «о наличии оснований для направления в адрес Федерального казначейства проекта уведомления о применении бюджетных мер принуждения», уведомление Федерального казначейства от 14.05.2018 года о применении бюджетных мер принуждения, приказы Минфина РФ от 5 июня 2018 года о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета областному бюджету, и обязать заинтересованных лиц устранить допущенные ими нарушения прав.

В качестве обеспечительных мер до 19 сентября 2018 года действие оспариваемых приказов приостановлено.