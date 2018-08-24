На Камчатке нарастает противостояние между аборигенами и силовиками

Петропавловск-Камчатский, , 08:34 — REGNUM На Камчатке нарастает противостояние между коренными малочисленными народами Севера и силовиками. Очередной инцидент завершился обещанием представителей стойбища аборигенов сжечь лодки в случае, если силовики попробуют их отнять. Коренные жители называют силовиков «врагами» и не собираются сдаваться. КМНС заявляют, что будут бороться за право рыбачит на своей земле. Власти аборигенов не поддерживают и не пытаются урегулировать ситуацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Врагам коренного народа не отдадим ничего!»

Противостояние между аборигенами и силовиками на Камчатке, похоже, переходит в острую фазу. КМНС убеждены, что их несправедливо ограничивают в добыче рыбы, поэтому не выполняют требования силовиков. Очередной инцидент произошел сегодня в Усть-Большерецком районе:

«Сегодня еще одну лодку пытались отнять. Мы сказали: если тронете, польём бензином и сожжем. И включили видеокамеру. Врагам коренного народа не отдадим ничего! Сегодня они отступили. Уже всё подзакипает. Что интересно, особенно лютуют различного рода общественники, чоповцы, нанятые агентством по рыболовству, которые живут рядом, на посту, по соседству с нашим стойбищем. Ходят они в черных масках и удостоверений не показывают», — цитирует старейшину стойбища «Эрвэн» Константина Гордеева ИА «Кам24».

По словам Гордеева, КМНС обратились за помощью к губернатору Владимиру Илюхину. Но это ни к чему не привело. Аборигены просто получили отписку.

«Нас оставили с нашими проблемами один на один», — сказал старейшина стойбища.

Чиновники ждут «челобитных» от КМНС?

«Отписку» получила в ответ на свой запрос и редакция ИА REGNUM. Напомним, редакция отправляла запрос в прокуратуру Камчатского края с просьбой разъяснить происходящее на Камчатке, в частности инцидент, имевший место 20 июля в море в Усть-Большерецком районе, когда мощные катера вооруженной Береговой охраны разгромили надувные лодки безоружных КМНС. Из прокуратуры нам ответили, что разослали наш запрос в прокуратуры полуострова, а также в региональное министерство рыбного хозяйства Камчатского края. Ответ, в конце концов, мы получили только из минрыбхоза, а позиция прокуратуры (или прокуратур, включая военную и природоохранную) так до сих пор и не ясна.

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В своем письме в редакцию глава камчатского минрыбхоза и к тому же зампред правительства края Владимир Галицын ответил, если коротко, что все с КМНС на Камчатке прекрасно, все законно, а если им что не нравится, то это от того, что они сами к властям не обратились. Господин Галицын перечислил места, которые выделены КМНС для рыбалки, — это места в 130 км от их стойбища, до которых нужно пробираться, преодолевая бурные реки, а также еще несколько побережных рек, в которых, как утверждают жители Камчатки, рыбы почти нет:

«Таким образом, представители КМНС имеют возможность осуществлять свои законные права не только в 130 километрах от места временного нахождения на стойбище «ЭРВЭН», но и на пяти местах постановки орудий лова на реке Большая и её притоках, расположенных непосредственно рядом с населенными пунктами в Усть-Большерецком районе, а также с автомобильной дорогой, связывающей Усть-Большерецкий район с Петропавловском-Камчатским, Елизово и прочими населенными пунктами Елизовского района, где проживают до начала и после окончания нерестовых заходов лосося представители стойбища «Эрвэн», — написал в своем ответе редакции зампред камчатского правительства.

Чиновник также напомнил, что КМНС не имеют права осуществлять рыболовство без предоставления промыслового участка с использованием жаберных сетей в Камчатско-Курильской подзоне в период с 1 мая по 30 сентября. Напомнил министр и о том, что, исходя из действующего законодательства, лов рыбы представителями КМНС в неположенных местах, неположенными средствами является нарушением закона.

«По мнению министерства рыбного хозяйства, принятие решения, разрешающего на морской акватории в Усть-Большерецком районе промысел лосося, не представляется возможным, учитывая очевидную необходимость обеспечения контроля над использованием лососевых запасов реки Большая, относящихся к числу наиболее важных рыбохозяйственных водоемов Камчатского края — особенно учитывая существующую проблему браконьерства», — написал Владимир Галицын.

При всем при этом чиновник сообщил, что, в случае поступления от КМНС обращения в правительство Камчатского края, может быть рассмотрен вопрос о предоставлении им морского места лова в Усть-Большерецком районе.

Получается, что морской участок, из-за которого весь сыр-бор, все же может быть предоставлен? Дело за малым — за официальным обращением к властям? Но ведь, как сообщил старейшина стойбища «Эрвэн», аборигены обращались к губернатору Илюхину и — получили отписку.

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Дальний Восток: «Здесь рыбы нет»

Сверхобильная путина на Камчатке показала совершенную неспособность властей распорядиться рачительно свалившимся на голову богатством. Камчатскую горбушу некуда девать. Ею забиты все свободные холодильники в Приморье. Между тем ни в Приморье, ни в Хабаровском крае камчатской горбуши в продаже нет.

«Зашел в магазин «Ветеран». Посмотрел. Грустно и стыдно за Дальний Восток! Путина в разгаре, на Камчатке не знают, куда деть лосось. А у нас на прилавке скрюченная и неаппетитная прошлогодняя замороженная горбуша. Как будто в другой стране живем», — написал житель Хабаровска Николай Филатенков.

В Приморье, где на подходах к переполненным холодильникам скопились рефрижераторы с камчатской горбушей, которые некуда выгружать, тоже не обнаружилось камчатской рыбки — ни дешевой, ни дорогой, никакой.

Во Владивостоке горбуши с полуострова тоже нет.

В свободном порту Ванино директор крупного магазина сообщил, что даже предложений по камчатской горбуше не поступало:

«С Камчатки рыба всегда дорогая, дороже любой другой. Но в этом году мы не получили ни одного предложения от камчатцев. В Хабаровском крае год не рыбный. Ну и — сами видите: рыбы нет. Есть прошлогодняя, замороженная, но берут её плохо», — сообщил собеседник агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, камчатская путина — 2018 года стала самой богатой за последние 110 лет. По данным Росрыболовства, на сегодняшний день камчатские промысловики выловили уже более 400 тыс. тонн лосося из 470 тысяч, добытых во всем Дальневосточном бассейне. Опираясь на рекордные подходы лосося, Росрыболовство спрогнозировало снижение цены на рыбу и икру к осени на 25%.

Однако глава Информационного агентства рыболовства Александр Савельев опровергает прогноз ведомства. Эксперт уверяет, что большая часть рыбы уйдет за границу — в Китай, Южную Корею. Причины в том, что рыбакам невыгодно продавать уловы в России:

«Цена, вопреки законам рынка, не упадет. Во Владивостоке уже несколько рефрижераторов скопилось — рыбу некуда выгружать. Логистическая проблема не позволит быстро доставить рыбу. Из-за логистических и административных сложностей в российских портах рыбакам выгодно везти рыбу за границу, в основном в Китай. А изменившийся курс российского рубля делает эти операции еще более выгодными».

КМНС Камчатки, просто обычные люди — рыбаки, небогатые, с небольшими доходами, не могут понять — почему при колоссальных подходах горбуши не сделать исключение и не разрешить свободный вылов населению? Ведь все равно тонны лосося гниют по всей Камчатке — на дорогах, в лесах, на берегах. Власти не предпринимают никаких мер для прекращения разбазаривания федерального ресурса. А простым жителям за вылов нескольких рыбин грозит уголовное наказание. С начала путины в регионе возбуждено уже около 100 уголовных дел.

20 июля 2018 года мощный катер Береговой охраны разгромил в море, в Усть-Большерецком районе надувные лодки аборигенов. Люди чудом остались живы.

Никакой официальной реакции властей не последовало.

После инцидента рыбаки сняли видеообращение к губернатору Камчатки Владимиру Илюхину на фоне заваленного мёртвой рыбой берега моря. В кадре люди, обращаясь к главе региона, показывают на выброшенного лосося и говорят:

«Смотри, губернатор! За эту рыбу нас давят катерами».