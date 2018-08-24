В КемГУ обсудили стратегию развития Кузбасса до 2035 года

Кемерово, , 08:00 — REGNUM Кемеровский государственный университет (КемГУ) принял на своей площадке круглый стол, посвящённый обсуждению Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, сообщает 24 августа пресс-служба вуза.

Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Сергей Пфетцер сообщил, что стратегия развития Кузбасса будет направлена на создание условий, позволяющих молодежи оставаться жить и работать в регионе. Одной из центральных проблем, по его словам, является подготовка молодых квалифицированных кадров, поэтому вопросу о мотивации педагогов в стратегии будет уделено особое внимание.

«Необходимо развивать интеллектуальный капитал, делать упор на опережающее образование, осваивать новые компетенции, чтобы быть конкурентоспособным в меняющемся мире VUCA», — прокомментировал событие Сергей Пфетцер. Он также призвал студенческий актив КемГУ включится в работу над Стратегий-2035 и направлять свои предложения и идеи.

КемГУ — крупнейший вуз Кузбасса, входит в список опорных вузов России. Сегодня в университете обучается 24 тысячи студентов.

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