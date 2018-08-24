Путин возложил цветы к монументу погибшим морякам с подлодки «Курск»

Курск, , 07:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин, находившийся 23 августа в Курске, возложил цветы к монументу погибшим морякам с подлодки «Курск». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент (Владимир Путин) отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер принял участие в посвященных 75-летней годовщине окончания Курской битвы мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2000 года в Баренцевом море во время учений затонул атомный подводный крейсер «Курск». В результате происшествия погибли 118 человек.

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