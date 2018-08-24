Пятница, 24 Августа 2018 года
08:22:50 МСК

Путин возложил цветы к монументу погибшим морякам с подлодки «Курск»

Общество

В августе 2000 года в Баренцевом море во время учений затонул атомный подводный крейсер «Курск»

Курск, 24 августа 2018, 07:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, находившийся 23 августа в Курске, возложил цветы к монументу погибшим морякам с подлодки «Курск». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент (Владимир Путин) отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер принял участие в посвященных 75-летней годовщине окончания Курской битвы мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2000 года в Баренцевом море во время учений затонул атомный подводный крейсер «Курск». В результате происшествия погибли 118 человек.

Читайте также: Путин о причинах гибели АПЛ «Курск»: «Проявление общего состояния ВС»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить