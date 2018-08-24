В Омском госуниверситете стартовала Летняя дискуссионная школа «ЛЭТО-2018»

Омск, , 07:39 — REGNUM Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ) в пятый раз принимает на своей площадке Летнюю дискуссионную школу «ЛЭТО-2018». В этом году она посвящена теме «Границы и приграничье (политические, культурные)», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие проводится с целью формирования у школьников и студентов навыков ведения дискуссии, командной работы и критического мышления в ходе лекций, занятий и дебатов по актуальным общегуманитарным проблемам современности. Программа школы включает лекции, интерактивные занятия и финальные игры-дебаты по заявленной проблематике. Инициатором проекта в 2014 году стал выпускник факультета теологии, философии и мировых культур ОмГУ Алексея Ремыга.

«Наш университет поддерживает такие мероприятия, оказывает им возможную помощь», — сообщила на открытии школы проректор по научной работе ОмГУ, доктор юридических наук Татьяна Ящук. Она прочитала первую лекцию о «границах и приграничье» в современной науке и образовании.

В качестве спикеров на мероприятии выступят декан факультета теологии, философии и мировых культур ОмГУ, профессор Павел Зайцев; завкафедрой региональной экономики и управления территориями экономического факультета, профессор Олег Рой; доценты ОмГУ Светлана Оводова и Марина Бережнова, а также другие преподаватели и сотрудники университета.

Всего в проекте примут участие более 50 участников из разных школ и вузов города.

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