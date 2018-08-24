Спиленные депутатом Краснообска качели власти обещают уничтожить

Новосибирск, , 07:39 — REGNUM Власти рабочего посёлка Краснообск Новосибирской области пообещали уничтожить детские качели, которые ранее местный депутат спилил с детской площадки в посёлке и перевёз в садоводческое товарищество.

Напомним, под руководством председателя депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству рабочего посёлка Краснообск Александра Лысикова рабочие спилили качели на детской площадке у многоэтажного дома. Аттракционы позже установили в садоводческом некоммерческом товариществе «Тихие зори», где депутат значится заместителем председателя правления. Жителей посёлка это крайне возмутило, так как недавно они боролись с этим же депутатом, который хотел установить парковку на месте газона недалеко от детского сада.

Читайте также: В Краснообске депутат спилил качели и отдал их на «страх и риск» садоводам

«Местный житель Валерий Котельников рассказал о результатах беседы с замглавы Олегом Димениным. Второй заявил, что скандальные качели заберут у депутата Александра Лысикова и уничтожат. Также он отметил, что на месте старых установят новые «травмобезопасные» качели в «будущих периодах», — пишет Сиб.фм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законность демонтажа детских качелей в Краснообске сейчас проверяет прокуратура Новосибирской области. После сообщений о действиях местного депутата ведомство решило выяснить законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего посёлка — в администрации р. п. Краснообска был запрошен акт осмотра детской площадки.

«При наличии оснований по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

В администрации посёлка заявили, что игровая площадка демонтирована из-за несоответствия требованиям безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Краснообским депутатом, который спилил качели, заинтересовалась прокуратура