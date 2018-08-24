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В Прикамье увеличат охват антигриппозной вакцинацией на 4%

Общество

Если в 2017/2018 эпидсезоне привили 43,2% населения, то в сезоне 2018/2019 годов намерены привить от гриппа 47% жителей края

В Прикамье увеличат охват антигриппозной вакцинацией на 4%
Иллюстрация: Mil.ru
Вакцинация

Пермь, 24 августа 2018, 07:36 — REGNUM  В Пермском крае в преддверии эпидемиологического сезона планируют привить против гриппа не менее 1 236 400 человек. Число жителей, прошедших вакцинацию, должно составить 47% населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули необходимость вакцинации, поскольку прививка снижает вероятность заболевания гриппом и предотвращает развитие тяжелых осложнений. За счёт бюджета защиту от гриппа получают граждане, которые входят в так называемую группу риска, в частности, дети, пенсионеры, беременные женщины.

В эпидсезоне 2017/2018 годов от гриппа привили 1 141 700 человек, что составило 43% населения. ОРВИ и гриппом переболели 175 тысяч человек. Доля госпитализированных составила 2,2%. С 5 февраля 2018 года на карантин закрывали 642 школы, 223 детских сада, 48 профессиональных образовательных организации.

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Грипп, ОРЗ
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