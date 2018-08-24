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Названа причина пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Общество

Причиной ЧП стала талая вода, которая протекала с крыши на четвертом этаже ТРЦ

Названа причина пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожар в ТЦ Кемерово

Кемерово, 24 августа 2018, 07:30 — REGNUM  В Кемерове из-за талой воды начался пожар в светодиодном светильнике в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.

«По косвенным признакам (специалистам) удалось выяснить, что аварийная ситуация (в ТРЦ) возникла в электропроводке», — пишет газета.

Отмечается, что причиной ЧП стала талая вода, которая протекала с крыши на четвертом этаже ТРЦ. Защитный автомат должен был отключить прибор, в котором произошло замыкание. Однако этого не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в городе Кемерово произошёл пожар в здании ТРЦ «Зимняя вишня». В результате инцидента погибли 60 человек.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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