Названа причина пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Кемерово, , 07:30 — REGNUM В Кемерове из-за талой воды начался пожар в светодиодном светильнике в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.

«По косвенным признакам (специалистам) удалось выяснить, что аварийная ситуация (в ТРЦ) возникла в электропроводке», — пишет газета.

Отмечается, что причиной ЧП стала талая вода, которая протекала с крыши на четвертом этаже ТРЦ. Защитный автомат должен был отключить прибор, в котором произошло замыкание. Однако этого не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в городе Кемерово произошёл пожар в здании ТРЦ «Зимняя вишня». В результате инцидента погибли 60 человек.

Читайте также: Здание «Зимней вишни» в Кемерове полностью снесено