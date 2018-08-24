За пять лет в Свердловской области построили 2,5 тыс. км газовых сетей

Екатеринбург, , 07:29 — REGNUM В Свердловской области за минувшие пять лет было построено и введено почти 2,5 тыс. километров газовых сетей. Совокупный объем инвестиций, направленных на развитие и обеспечение устойчивой работы системы газоснабжения региона, составил около 5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 23 августа на заседании правительства.

«За минувшие пять лет нам удалось построить и сдать в эксплуатацию почти 2,5 тыс. километров газовых сетей. Ежегодно мы обеспечиваем прирост протяженности сетей, в среднем — на 500 км. Количество территорий с доступом к природному газу неуклонно растет. На сегодняшний день соответствующей инфраструктурой обеспечено 363 населенных пункта, включая 294 сельских», — сказал глава региона.

Ежегодно из бюджетов всех уровней, а также за счет средств инвесторов на газификацию выделяется около 1 млрд рублей.

При этом, заявил губернатор, на Среднем Урале сложилась парадоксальная ситуация, при которой к построенной и введенной инфраструктуре потребители подключаются неактивно. Евгений Куйвашев поручил правительству разобраться детально в каждом таком случае, а органам местного самоуправления — подробно и доступно рассказывать жителям о порядке и сроках техприсоединения к сетям, о существующих мерах государственной поддержки. А таких мер, напомним, в Свердловской области существует несколько. Так, по инициативе главы региона в прошлом году был принят закон, который расширяет список льготников на подключение жилья к газу. Сегодня воспользоваться государственной поддержкой в размере до 35 тыс. рублей могут не только малообеспеченные жители региона, но и неработающие пенсионеры. С января 2018 года для газификации домовладений также разрешено использовать средства регионального материнского капитала.

Областные власти намерены и впредь продолжать работу по газификации территорий при условии, что бюджетные средства в строительство не будут вложены впустую, и сети будут востребованы жителями территорий. Так, по словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, в 2018 году в Свердловской области должно быть построено 98 объектов газоснабжения. Инвестиции в этом году оцениваются в 1,3 миллиарда рублей, из которых почти 20 млн рублей — средства федерального бюджета, 402 млн — областного бюджета. С участием «областных денег» реализуются в 2018 году 46 проектов в 26 муниципалитетах. Общая протяженность строящихся сетей составляет 373 км.

Еще одно поручение губернатора правительству связано с формированием эффективного механизма контроля над строительством и реконструкцией объектов газоснабжения. Недавно внесенные в Градостроительный кодекс РФ поправки отменяют необходимость получения разрешений на строительство и реконструкцию ряда объектов транспортировки газа. По словам губернатора, это должно снизить сроки и стоимость подключения к сетям, но не в ущерб качеству. Предложения по обеспечению сбалансированного подхода к этой работе предстоит подготовить профильным министерствам.

Временно исполняющий полномочия Главы города Нижний Тагил Владислав Пинаев рассказал о программе мероприятий по газификации муниципалитета. Здесь проделана уже большая работа, и сейчас формируется перечень новых проектов. Так, планируемая к строительству инфраструктура позволит подключить к газу более семи тысяч домовладений. Информирование тагильчан о способах техприсоединения к сетям, о необходимости проведения которой и сегодня, и ранее говорил губернатор, в Нижнем Тагиле уже ведется. О проделанной работе по подключению территорий к природному газу доложил на заседании также глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.