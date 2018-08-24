В Прикамье за оправданием «чёрных лесорубов» последовал реальный срок

Пермь, , 07:10 — REGNUM В Пермском крае состоялось несколько судов над «чёрными лесорубами». Сначала в отношении двух пермяков, которые нанесли крупный ущерб, судебная инстанция вынесла оправдательный приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В Бардымском районе, по данным надзорного ведомства, двое мужчин в 2016 году незаконно вырубили деревья на сумму, превышающую 2,7 млн рублей. В отношении «чёрных лесорубов» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

При рассмотрения уголовного дела в первой судебной инстанции судья вынесла оправдательный приговор. Гособвинение подало апелляцию. Краевой суд направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении материалов суд признал «чёрных лесорубов» виновными в инкриминируемом преступлении. Вердиктом стало два года лишения свободы и 320 тыс. рублей штрафа для одного фигуранта и полтора года лишения свободы, 300 тыс. рублей штрафа — для другого. Трактор, который использовали лесорубы, конфискован. Приговор в законную силу не вступил.