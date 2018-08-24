В Красноярске устроили большую уборку перед Днём города

Красноярск, , 07:07 — REGNUM Красноярск готовится к празднованию 390-летия. Сегодня, 24 августа, в городе проходит большая уборка.

С утра на улицы вышли более тысячи человек. Это представители коммунальных служб, организаций, предприятий, бизнеса, волонтёры-добровольцы. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в столице края убирают мусор, приводят в порядок придорожные территории и зелёные уголки.

Уточняется, что все благоустроительные и дорожно-ремонтные работы в историческом центре города должны завершиться до 18:00 по местному времени.

Вечером на улицы выйдет весь парк городских уборочных машин: пылесосы, щётки, поливо-моечные комплексы, боб-кэты, грузовики. Всего около 100 единиц техники. В усиленном режиме будут работать бригады ручного труда. Работы закончатся глубокой ночью.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, столице Красноярского края исполняется 390 лет. Праздничные мероприятия пройдут 25 и 26 августа.

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