Свердловское правительство выделит муниципалитетам дополнительные деньги

Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM Свердловские муниципалитеты получат дополнительные средства из областного бюджета на переселение из ветхого жилья, строительство школ и стадионов. Правительство региона 23 августа на очередном заседании приняло постановление о распределении субсидий и межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным.

«Благоустроенное и, самое главное, безопасное жилье — это один из ключевых факторов, определяющих качество жизни любого человека. Поэтому на обеспечении достойных условий проживания уральцев сконцентрировано внимание всех уровней власти», — отметил губернатор Евгений Куйвашев, открывая заседание кабинета министров.

По данным министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, сложившаяся в этом году экономия позволила направить 24,4 миллиона рублей на переселение из аварийного жилья в Серовском городском округе. Также в рамках перераспределения субсидий дополнительные средства на эти же цели получат Камышлов — 13,4 млн рублей, Кировград — 6 млн рублей, Карпинск — 5,6 млн рублей. Увеличен объем субсидии Дегтярску на 330 тыс. рублей.

В рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий для Екатеринбурга предусмотрены субсидии на 2019 и 2020 годы — по 743 млн рублей на год. Деньги пойдут на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в Солнечном и Академическом микрорайонах города.

Кроме того, уточнено распределение субсидий на строительство и реконструкцию муниципальных школ. Так, в 2018 году Нижний Тагил получит дополнительно 100 миллионов рублей для строительства школы в микрорайоне Муринские пруды. В 2019 году Каменск-Уральский получит дополнительные 15,2 миллиона рублей. В рамках госпрограммы здесь будет построена школа в микрорайоне Южный. Также дополнительные 86,8 миллиона рублей в следующие два года получит Невьянский городской округ.

По словам Михаила Волкова, дополнительные 5 миллионов рублей получит Полевской. Деньги пойдут на реконструкцию футбольного поля в муниципалитете.

Напомним, что субсидии предоставляются муниципалитетам в рамках госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».